- Ubisoft a lansat un trailer pentru remake-ul unuia dintre jocurile sale clasice, bine cunoscute, Beyond Good and Evil. Aparut inițial intr-o postare care fusese ștearsa de companie, se poate spune ca a doua oara a fost cu noroc, pentru ca de data aceasta pare ca anunțul ramane „sus” pe X și YouTube.…

- La Dev.Play, conferința dezvoltatorilor de jocuri video din Romania și Europa de Est, vor fi prezenți pentru prima data in Romania doi oameni de creație cheie ai unora dintre cele mai recunoscute jocuri video din ultimii ani: Borislav Slavov, compozitor și director muzical pentru Baldur’s Gate 3 , și…

- Terminalul are 12 peroane, stații de incarcare rapida pentru autobuzele electrice, panouri fotovoltaice, un acoperiș inverzit și o zona verde. Terminalul are 12 peroane, stații de incarcare rapida pentru autobuzele electrice, panouri fotovoltaice, un acoperiș inverzit și o zona verde. Terminalul este…

- Un nou serviciu online este disponibil pe site-ul primariei Bistrița. Este vorba despre lista cu serviciile sociale disponibile cetațenilor din oraș. Pentru a accesa lista cu serviciile tale sociale – trebuie doar sa accesezi site-ul instituției: https://www.primariabistrita.ro/ . Dați click apoi pe…

- Se discuta și despre emiterea de obligațiuni verzi, cu accent pe diversificarea bazei de investitori The post EXTINDEREA ACCESULUI LA INVESTIȚII FINANCIARE Ministerul Finanțelor lanseaza platforma pentru achiziționarea de titluri de stat de catre romanii din strainatate first appeared on Informatia…

- CE considera ca acest mecanism reprezinta ”riscuri grave la adresa sanatatii mentale a utilizatorilor”. We suspect feature to be toxic & addictive, in particular for children. Unless TikTok provides compelling proof of safety —which it failed to do until now—we stand ready to trigger interim measures…

- Sambata, pe DJ 104, in comuna Salciua, un tanar de aproximativ 23 de ani a fost prins sub o platforma de transport, in timp ce incerca sa urce un autoturism, pe aceasta. Baiatul a suferit mai multe leziuni leziuni corporale și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Cercetarea la fața locului este in desfașurare,…

- Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania și din sud-estul Europei, colaboreaza cu Evam, care ofera platforma de top MarTech, pentru a crea experiențe in timp real, pe toate canalele, pentru clienții sai. Este o premiera in Romania privind experiența oferita de banci in colaborarea și comunicarea…