Stiri pe aceeasi tema

- Justitia britanica l-a autorizat joi pe actorul american Johnny Depp sa dea in judecata pentru defaimare tabloidul britanic The Sun, care l-a descris drept un sot violent, deschizand calea inceperii unui proces martea viitoare, relateaza AFP. Vedeta din "Piratii din Caraibe", in varsta…

- Actrita Margot Robbie va interpreta rolul principal intr-o versiune „Piratii din Caraibe/ Pirates of the Caribbean” a Disney care va fi scrisa de Christina Hodson, cunoscuta pentru scenariul „Birds of Prey”.Proiectul cinematografic, care nu are inca un titlu, se afla in dezvoltare si este…

- Vedeta a unor programe de tip reality-show, americanca Kylie Jenner conduce in clasamentul celebritatilor cel mai bine platite, cu venituri de 590 de milioane de dolari obținute in ultimul an, conform revistei economice Forbes. In varsta de 22 de ani, tanara a vandut gigantului din industria cosmeticii…

- Alina Ceușan a facut dezvaluiri despre cum s-a simțit in primul trimestru al sarcinii. Vedeta a renunțat la multe dintre obiceiurile pe care le avea inainte si nu iși imagina ca poate trece prin aceste greutați.

- Rafaelo, Veronica și Viorel au filmat clipul melodiei "Om bogat sau om sarac" in mai multe locații. Cum arata locurile unde s-au transformat soții Stegaru in actorii principali ai piesei lansate de ei, impreuna cu Rafa.

- Johnny Depp vrea sa intenteze proces ziariștilor de la News Group Newspapers, acuzand faptul ca telefoanele i-au fost sparte in mod constant in perioada 1996 – 2010. Dupa o investigație facuta de celebrul actor aceasta a relevat ca exista intruziuni ilegale repetate si prelungite”. La vremea respectiva,…