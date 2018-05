Stiri pe aceeasi tema

- Lumea mondena a fost pusa pe jar, in urma cu cateva luni, atunci cand Kamara a fost protagonistul unui scandal amoros de amploare. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii picante, de ultima ora, despre cum au reușit sa caștige sume de-a dreptul fabuloase cele doua femei din viața artistului.…

- De cele mai multe ori, in lumea manelelor, relațiile sunt de scurta durata și, adeseori, desparțirile se transforma in scandaluri de pomina care face deliciul publicului larg. Dar, pare-se, mai sunt și excepții...

- Gheorghe Visu, un mare actor al scenei teatrale romanești, a devenit extrem de popular odata cu celebra telenovela Inima de țigan, difuzata de postul de televiziune Acasa TV, unde i-a dat viața lui State Potcovaru, unul dintre cele mai indragite personaje din film. Pentru ca personajul sau a devenit extrem…

- Este o liniște apasatoare in lumea buna din Suceava! Soția unui om de afaceri cunoscut și-a pus capat zilelor, dupa ce nu a mai suportat sa traiasca un teribil coșmar. Soțul femeii avea o amanta, pe care a implicat-o atat in afacerea sa, dar și in familie. Cedand in fața umilințelor de care a avut […]…