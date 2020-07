E intuneric aici O femeie avea un amant care o vizita cand sotul era plecat la serviciu. Intr-una din zile fiul ei de 9 ani se ascunde in sifonierul din dormitor. Ea il primeste pe amant, sotul ei vine acasa pe neasteptate, asa ca il ascunde pe amant tot in sifonier. Baietelul spune: – E intuneric aici. Barbatul sopteste: – Da, este. Baiatul: – Am o minge de baseball. Barbatul:- Foarte bine. Baiatul:- Vrei s-o cumperi? Barbatul: – Nu, multumesc. Baiatul: – Tata e afara. Barbatul:- OK, cat costa? Baiatul: – $250. Peste o saptamana, cei doi nimeresc din nou impreuna in sifonier. Baiatul:- E intuneric aici. Barbatul:-… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

