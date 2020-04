Stiri pe aceeasi tema

- Pandemie avem, criza se anunta, suport financiar pentru fermieri… doar in comunicate de presa si anunturi “de la centru”. In conditiile in care nu avem o pozitie ferma, un mesaj clar, o strategie pentru domeniul agro-alimentar… grijile producatorilor nostri se inmultesc. “Unii iau in calcul cea mai…

- Șeful grupului VW este ingrijorat de contextul actual in care criza COVID-19 a paralizat industria auto din Europa și a oprit producția fabricilor. "Nu avem venituri și vanzari decat in China," a spus Herbert Diess pentru un post de televiziune din Germania. Diess a declarat ca producția trebuie "regandita",…

- Sfidarea pandemica si umanitatea viitorului Cat de toxica poate fi o expresie usuratica, exprimata cu nonsalanta de o persoana instalata pe un scaun de la o masa pe care se afla butoanele si telefoanele ce orienteaza in toate directiile, in primul rand catre tarile din aria euro, legate cu cordoane…

- Evolutia epidemiei de COVID-19, clasificata pandemie intre timp, a asternut o teama profunda peste Europa, care a devenit epicentrul global al crizei. La data redactarii, Europa are mai multe cazuri active decat China. Pe masura ce anxietatea sociala creste, ar trebui sa ne pastram calmul si sa pastram…

- Primele cazuri de coronavirus au aparut la Timișoara, insa tot acolo au aparut și primele persoane vindecate. Iar printre medicii care au obținut o victorie in fața coronavirusului este și Virgil Musta, medic primar de boli infecțioase la Spitalul Victor Babeș din Timișoara.

- "Vor ramane deschise doar farmaciile și magazinele alimentare", a anunțat Giuseppe Conte. Premierul a dat asigurari ca magazinele alimentare vor fi aprovizionate, astfel oamenii nu trebuie sa-și faca griji ca vor ramane fara mancare. Vor fi inchise baruri, cafenele, absolut tot in Italia.…

- Viețile celor care sufera in tacere, in frig, pe strazi sau in fața porților inchise au devenit invizibile in ochii lumii. Nu sunt considerate folositoare și in acest fel nu sunt luate in seama de majoriatea. Insa speranța scoate la suprafața un medic veterinar din SUA care ia la pas toate straduțele…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a participat zilele trecute la un "mini exercitiu" privind simularea unui atac nuclear al Statelor Unite impotriva Rusiei, ca represalii la un atac nuclear la un nivel limitat al Rusiei impotriva Europei, potrivit publicatiei National