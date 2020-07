Stiri pe aceeasi tema

- AFC Turris-Oltul Turnu Magurele a terminat la egalitate cu FC Arges, 0-0, vineri, pe teren propriu, in prima etapa a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. FC Arges a jucat aproape o repriza in zece oameni, Andrei Panait fiind eliminat in min. 48 pentru fault la Tiberiu Serediuc. …

- Turris Turnu Magurele și FC Argeș deschid play-off-ul din Liga 2, astazi, de la 17:00. Partida e liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Meciul dintre UTA și Petrolul a fost amanat din cauza celor 6 cazuri de coronavirus aparute in cadrul delegației ploieștene;Celalalt…

- "Testele au fost facute la un laborator acreditat. E o ancheta mai complexa, fiindca trebuie sa indentificam contactii nu doar din lot, ci si la nivel de club si familii. Vineri, probabil, vom avea tabloul concret. Cert este ca cei cinci jucatori vor fi internati la Spitalul din Campina, iar restul…

- ​​Cinci jucatori ai echipei FC Petrolul au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, cu o zi înainte de începerea play-off-ului Ligii a II-a la fotbal."Testele au fost facute la un laborator acreditat. E o ancheta mai complexa, fiindca trebuie sa indentificam contactii nu doar…

- Petroliștii au intrat pe ultima suta de metri a pregatirilor inainte de startul fazei play-off a Ligii 2 Casa Pariurilor. De ieri, elevii lui Costel Enache și-au mutat antrenamentele pe teren sintetic, pentru a se acomoda astfel cu condițiile pe care le vor intalni la Arad, in jocul cu UTA. Ședința…

- Daca, la Liga a III-a, FRF a decis promovarea directa a echipelor care au mai mult de 3 puncte avans (se vor juca meciuri de baraj doar in 3 serii dintre cele 5), la Liga a II-a s-a ”nascut” un alt scenariu – cu un viitor play-off pentru accederea in Liga I, primele șase clasate urmand sa plece cu jumatate…

- Conducerea Federației Romane de Fotbal a stabilit impreuna cu reprezentanții cluburilor ce se va intampla cu actualul sezon al eșalonului secund, dupa ce a hotarat inghețarea campionatului Ligii a III-a, acolo unde a evoluat și Foresta Suceava. Primele șase clasate in ierarhia la zi a Ligii a II-a,…

- Rapid a ”furat startul” la antrenamente, Miercurea Ciuc are cam aceleași ganduri, data de 15 mai parand a fi doar una pentru ”fraieri” , cum se spune! Cam la fel e și la Liga 1, unde Craiova și FCSB au anunțat ca se antreneaza, iar alții – gen CFR sau Sepsi – ”fac pe sfinții”, in declarații! Cine nu…