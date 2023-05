Stiri pe aceeasi tema

- Filip Dujmovic, cel mai bun jucator in victoria cu Oțelul, la Galați, 2-0, a transmis un mesaj de forța suporterilor, care vor fi in numar de 20.000 pe Arena Naționala, la meciul cu CSA Steaua. Dinamo și CSA Steaua se infrunta astazi, de la ora 20:30, in penultima runda a play-off-ului ligii secunde.…

- Dinamo a ales sa promoveze meciul cu CSA Steaua intr-un mod inedit, prin care și-a „ințepat” rivala. Dinamo - CSA Steaua are loc luni, de la ora 20:30. Meciul de pe Arena Naționala va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Pentru partida de pe Arena Naționala,…

- Dinamo - CSA Steaua, duel contand pentru runda #9 din Liga 2, faza play-off, se va disputa marți, 16 mai, de la ora 19:00. Cel mai probabil, meciul se va disputa pe Arena Naționala și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...

- Invitat luni dimineața la GSP Live, jurnalistul Remus Raureanu a avut un comentariu incisiv in momentul in care moderatorul Costin Ștucan l-a rugat sa prefațeze duelul dintre CSA Steaua și Dinamo, din play-off-ul ligii secunde, un meci care a capatat background-ul unui derby. CSA Steaua - Dinamo, derby-ul…

- Bogdan Chipirliu, 30 de ani, golgeterul celor de la Steaua, e cu increderea la cote maxime inaintea derby-ului cu marea rivala Dinamo, in fața careia vrea sa marcheze din nou, așa cum a facut-o și in sezonul regulat, la victoria „militarilor” de pe Arena Naționala, 2-1. CSA Steaua - Dinamo se joaca…

- CSA Steaua și Unirea Dej deschid astazi, de la ora 18:00, play-off-ul din Liga 2. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. CSA Steaua este singura formație din Liga 2 fara drept de promovare. CSA Steaua - Unirea Dej, live de la ora 18:00 Click…

- Dinamo e aproape sa-și indeplineasca obiectivul și mai trebuie sa treaca de un singur obstacol pentru a face pasul spre play-off-ul ligii secunde. „Cainii” se dueleza duminica, de la ora 13:00, cu Poli Timișoara, una dintre rivalele istorice ale roș-albilor. Partida dintre Dinamo și Poli Timișoara se…

- Dinamo iși joaca viitorul in Liga 2 sambata, la Sibiu, impotriva lui CSC Șelimbar. Doar „cainii” mai spera la play-off din duelul echipelor lui Ovidiu Burca și Claudiu Niculescu. CSC Șelimbar - Dinamo se joaca sambata, de la ora 12:00, pe noul stadion din Sibiu. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și…