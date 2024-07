Farul și FC Botoșani pregatesc un schimb important de jucatori. Victor Dican (23 de ani), capitanul moldovenilor in sezonul trecut, va ajunge sub comanda lui Gheorghe Hagi. Valeriu Iftime, patronul Botoșaniului, a oferit detaliile tranzacției. Echipa sa va primi unul sau doi jucatori in schimbul lui Dican. Luni, Bogdan Andone, antrenorul formației care a evitat retrogradarea in Superliga, a anunțat plecarea lui Dican la Farul. ...