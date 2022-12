Stiri pe aceeasi tema

- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la 09:01. Campionatul Mondial revine astazi cu Olanda - Argentina și Croația - Brazilia. Ciprian Panait analizeaza partidele din Qatar dar și etapa din Liga 1. Urmarește emisiunea pe site, pe pagina de facebook, dar și…

- Antonio Jakolis (30 de ani), fost internațional croat de tineret, sub contract cu FC Argeș, vorbește despre șansele Croației in „sfertul” cu Brazilia de la Mondial și il caracterizeaza pe goalkeeper-ul-erou al ex-iugoslavilor, Dominik Livakovic, cel care are misiunea de a bloca și naționala Selecao,…

- Brazilia si Croatia sunt alte doua echipe calificate in sferturi la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar.In optimi, Brazilia, pentru care a jucat din nou Neymar, revenit dupa accidentare, a facut spectacol contra Coreei de Sud, impunandu se cu 4 1, dupa ce, in minutul 36, scorul era 4 0 Au marcat…

- Ziua de marți inchide faza optimilor de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar! Portugalia - Elveția și Maroc - Spania sunt ultimele necunoscute din zona optimilor, iar naționalele iberice pornesc cu prima șansa la calificare. Luni, Croația a avut nevoie de lovituri de la 11 metri ca s-o invinga…

- Japonia a parasit Campionatul Mondial in faza optimilor de finala, eșec in fața Croației, 1-1 la finalul reprizelor de prelungiri (1-3 la pen.). Gestul facut de selecționerul Hajime Moriyasu (54 de ani) la final a devenit viral. Optimile de finala de la Campionatul Mondial: Olanda - SUA (3-1), Argentina…

- Antun Palic (34 de ani), croatul cu peste 100 de meciuri in prima liga a Romaniei, a vorbit, in exclusivitate pentru GSP.ro, despre calificarea dramatica a Croației in „sferturile” Campionatului Mondial, in urma succesului reușit in fața Japoniei (1-1, 3-1 d. pen). Croația va juca in „sferturi” impotriva…

- Brazilia – Coreea de Sud este ultimul meci al zilei de la Campionatul Mondial de Fotbal și va incepe la aproximativ doua ore dupa celalalt duel din optimi: Japonia – Croația. Sud-americanii au primit o veste excelenta. Neymar s-a refacut dupa accidentarea din duelul cu Serbia și este anunțat titular.…

- FCSB – CS Mioveni se disputa astazi, 5.12.2022, in runda cu numarul 19 din SuperLiga Romaniei. Duelul incepe la ora 19.00 și este programat intre cele doua partide de la Campionatul Mondial de Fotbal: Japonia – Croația și Brazilia – Coreea de Sud. Meciul va putea fi urmarit pe site-ul www.playtech.ro.…