Stiri pe aceeasi tema

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. In luna august 2021 cei doi s-au casatorit dupa mai bine de un an de relație. Acum, aceștia au aniversat iubirea in Maldive, unde au petrecut o vacanța de vis. In ziua aniversarii relației lor, Cleopatra Stratan…

- Nadia Comaneci și Arnold Schwarzenegger sunt buni prieteni de ani de zile. Recent, romanca și celebrul actor in varsta de 75 de ani au aparut impreuna și au atras atenția cu fotografiile pe care le-au facut impreuna, la o sala de fitness. Ieri, pe 5 februarie, Nadia Comaneci s-a intalnit cu Arnold Schwarzenegger…

- Președintele sirb Aleksandar Vucic a discutat despre situația din Kosovo și Metohija cu secretarul de stat al SUA Anthony Blinken. Liderul sirb a anunțat acest lucru pe Instagram. „Am vorbit la telefon cu secretarul de stat american Anthony Blinken despre situația din Kosovo și Metohija, calea europeana…

- Jair Bolsonaro a fost spitalizat si „se afla in observatie” pentru „probleme abdominale”, a anuntat luni sotia sa Michelle, dupa informatii aparute in presa braziliana privind internarea fostului presedinte brazilian intr-un spital din Florida, in Statele Unite, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. In…

- Lucianna Vagneti este concurenta la Survivor Romania 2023 și face parte din echipa Razboinicilor. S-a nascut in Brazilia, insa s-a mutat in Romania. Lucianna Vagneti a acceptat provocarea de a participa la Survivor Romania 2023 și nu iși face deloc probleme pentru probele fizice, fiind antrenor de fitness. „Sportul…

- Zeci de persoane au tras o mare sperietura luni, 12 decembrie, pe Aeroportul Internațional Sao Paulo, din cand valiza unui pasager a explodat in mijlocul terminalului de imbarcare. Barbatul, care sosie in Brazilia cu un zbor din Statele Unite, avea in geanta o mașina de facut sifon, noteaza postul tv…

- Alegra-Nova, fiica lui Vladimir Draghia și Alice Cavaleru, a implinit 3 luni, iar mama ei a transmis un mesaj emoționant pe una dintre rețelele de socializare. De cand a venit pe lumea cea de-a doua fetița, cuplul se simte complet. In urma cu trei luni, Alice Cavaleru a devenit mama pentru a doua oara.…

- O inotatoare din Romania a reușit sa caștige un concurs de ,,Miss” in Statele Unite ale Americii. Tanara a atras atenția internauților cu frumusețea sa. Romanca i-a cucerit pe cei care au fost parte din juriul competiției de ,,Miss”, iar in paralel este membra unei echipe de inot de la San Jose Spartans.…