- Social democrații se reunesc, joi dupa-amiaza, în ședința Consiliului Național al Partidului pentru a discuta despre eșecul moțiunii de cenzura. La întâlnirea se va analiza daca mai este oportun sau nu sa se repuna în dezbatere moțiunea de cenzura. De asemenea pe ordinea de zi…

- Eugen Orlando Teodorovici nu a intarziat sa reactioneze dupa esecul PSD-ului de a strange cvorum pentru motiunea de cenzura. Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, acesta il acuza pe Marcel Ciolacu ca s-a facut „pres” in fata guvernului PNL si a clacat la prima provocare mai serioasa din mandatul…

- Senatorul PSD Carmen Dan, care a anuntat ca nu poate fi prezenta la dezbaterea si votul motiunii de cenzura, precizeaza ca are obligatia de a sta in autoizolare pentru ca este contact direct al unei persoane confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, iar in caz contrar ar fi pasibila de dosar penal pentru…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni ca va propune excluderea din partid a celor trei parlamentari social-democrati care au lipsit de la votul motiunii de cenzura. Acesta a pus la indoiala faptul ca cei trei sunt bolnavi.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democrații inca poarta negocieri cu celelalte partide privind votul asupra moțiunii. Deși nu are suficiente voturi, liderul social-democrat a spus ca este sigur ca moțiunea va trece. ”PSD nu are singur suficiente voturi pentru a trece…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a convocat șefii județeni și conducerea centrala la o ședința CEX, vineri, de la ora 11.00, prin videoconferința. Social-democrații vor discuta calendarul pentru moțiunea de cenzura.Moțiunea de cenzura a fost depusa și citita in plenul reunit in timpul…

- E ziua moțiunii in Parlament. PSD urmeaza sa depuna, astazi, la Parlament, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban. Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, a anuntat, miercuri, ca social-democratii vor depune pe 17 august motiunea de cenzura impotriva Guvernului,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca va depune in luna august motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban. Liderul PSD sustine ca s-au strans deja 202 semnaturi pentru introducerea motiunii, scrie News.ro.Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a precizat ca Guvernul liberal…