E fain la Cluj! Lacul de la Gilău plin de gunoaie, PET-uri, lemne și mizerie! Viiturile au adus tone de gunoaie aruncate la voia intamplarii. Lacul de la Gilau este imaginea unui dezastru ecologic creat de cei care confunda natura cu propriul tomberon de gunoi. Cantitațile mari de precipitații cazute și topirea stratului de zapada din bazinul hidrografic Someșul Rece au generat creșterea debitelor și nivelurilor raului Someșul Rece și [...] Articolul E fain la Cluj! Lacul de la Gilau plin de gunoaie, PET-uri, lemne și mizerie! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cantitațile mari de precipitații cazute și topirea stratului de zapada din bazinul hidrografic Someșul Rece au generat creșterea debitelor și nivelurilor raului Someșul Rece și ale afluenților.

- Cantitațile mari de precipitații cazute (61,5 l/mp s-au inregistrat in ultimele 72 de ore la postul pluviometric Maguri) și topirea stratului de zapada din bazinul hidrografic Someșul Rece au generat creșterea debitelor și nivelurilor raului Someșul Rece și ale afluenților. In ultimele 24 de ore, creșterea…

- ”Cantitațile mari de precipitații cazute și topirea stratului de zapada din bazinul hidrografic Someșul Rece au generat creșterea debitelor și nivelurilor raului Someșul Rece și ale afluenților. De asemenea, s-au activat torenții din acest areal.Prin urmare, depozitele ilegale de deșeuri și materialul…

- In contextul in care Guvernul a votat ieri Legea bugetului de stat pe 2023, parlamentarii USR Cluj au pregatit peste 100 de amendamente reprezentand proiecte de investiții pentru dezvoltarea județului Cluj. 21 de UAT-uri se afla pe lista potențialilor beneficiari ai sumelor alocate din bugetul anului…

- S-a lansat filmul de prezentare a zonei Poarta Apusenilor din județul Cluj. Acesta prezinta particularitațile și valorile unui teritoriu de 10 comune (Ceanu Mare, Chețani, Calarași, Frata, Luna, Moldovenești, Mihai Viteazu, Sandulești, Tritenii de Jos și Viișoara) cunoscute pentru brandurile locale…

- Un carambol in care au fost implicate nu mai puțin de 11 mașini s-a produs in aceasta dimineața pe Autostrada A3 Transilvania, in zona localitații Sandulești. Conform ISU Cluj, au fost implicate 8 autoturisme, 2 autotrenuri și o camioneta. Pe autostrada Transilvania este o ceața foarte mare, care impiedica…

- TVR Cluj a realizat un reportaj la Salina Turda, in care le prezinta telespectatorilor ”un loc relaxant, spectaculos și cu beneficii pentru sanatate”. ”Este weekend, așa ca va propunem un loc relaxant, spectaculos și cu beneficii pentru sanatate. Salina Turda este ca sarea-n bucate pentru orice turist…

- Un bagaj de cala plin cu muniție a fost descoperit pe aeroportul din Cluj. Acesta conținea 150 de cartușe aduse din SUA. Polițiștii de frontiera au intrat in alerta dupa ce au descoperit 150 de cartușe intr-un bagaj de cala. Cartușele de calibru 22 mm și 38 mm erau ascunse printre haine, in trei cutii…