e-Factura: Joi, 28 decembrie, au loc operațiuni tehnice pentru punerea în funcțiune Joi, 28 decembrie, vor avea loc operațiuni tehnice pentru implementarea sistemului RO e-Factura, anunța Ministerul Finanțelor. In acest interval de timp serviciile Spațiului Privat Virtual legate de e-Factura nu vor funcționa, mai arata instituția. „Va anunțam ca, in data de 28 decembrie a.c. intre orele 00:00 și 23:59, se vor realiza operațiuni tehnice pentru trecerea in producție a noului sistem informatic Ro e-Factura B2B (Business to Business), obligatoriu de la data de 1 ianuarie 2024, motiv pentru care serviciile oferite de RO e-Factura prin SPV (Spațiul Privat Virtual), respectiv prin API… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criptomoneda romanilor de la Multivers X (fostul Elrond), EGLD, a crescut de 3 ori ca valoare, in ultimele 2 luni, ajungand duminica, 24 decembrie 2023 la un preț de 74 de dolari, nivelul sau maxim din ultimul an și jumatate.

- Electrica Furnizare realizeaza, in perioada 1 – 31 ianuarie 2024, o serie de optimizari ale sistemelor informatice cu scopul imbunatatirii serviciilor de care beneficiaza clientii companiei, motiv pentru care vor exista limitari in accesarea anumitor functionalitati utilizate de catre acestia, conform…

- Sistemul e-Factura devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2024, in relația business-to-business (B2B), astfel ca, firmele, PFA-urile, ONG-urile vor trebui sa declare facturile prin Spațiul Privat Virtual (SPV) sau prin alte softuri dedicate.

- Sistemul e-Factura, OBLIGATORIU de la 1 ianuarie 2024: Ce amenzi risca firmele care fenteaza noile reguli Sistemul e-Factura, OBLIGATORIU de la 1 ianuarie 2024: Ce amenzi risca firmele care fenteaza noile reguli Anul 2024 vine cu noi reguli pentru antreprenori. Facturile furnizorilor vor trebui incarcate,…

- Aveți o firma, sunteți PFA, ONG? Trebuie sa știți ca de la 1 ianuarie 2024 devine obligatorie e-Factura, adica va trebui sa declarați facturile prin Spațiul Privat Virtual (SPV) sau prin alte softuri similare oferite de diverse firme. Legea 296/2023, adica legea noilor taxe, impune ca obligatorie e-Factura.…

- Economia romaneasca și legislația fiscala este mult mai complexa decat iși imagineaza Guvernul. Din 2024, e-Factura este obligatorie in relația business-to-business, inclusiv pentru PFA. Asta spune Legea noilor taxe a Guvernului Ciolacu (L296/2023).

- Din 2024, firmele și PFA vor trebui sa utilizeze e-Factura in relația business to business, in urma aplicarii prevederilor din Legea noilor taxe (296/2023). Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali spune ca acest sistem de facturi e imparțit cumva in doua etape.

- Potrivit Ministerului de Finante, Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, trei proiecte de acte normative care stabilesc: masuri care sa sprijine finalizarea proiectelor europene ale unitatilor administrativ-teritoriale; masuri pentru gestionarea eficienta a patrimoniului si resurselor minerale si…