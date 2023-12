Stiri pe aceeasi tema

- Din 2024, firmele și PFA vor trebui sa utilizeze e-Factura in relația business to business, in urma aplicarii prevederilor din Legea noilor taxe (296/2023). Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali spune ca acest sistem de facturi e imparțit cumva in doua etape.

- Reguli tot mai stricte pentru romani. In urma cu cateva zile a intrat in vigoare un act normativ care stabilește mai multe condiții pentru o categorie de romani. Mai exact, obligatiile pe care le au romanii au intrat in vigoare si aduc amenzi uriase celor care nu respecta reguli precum...…

- Plata cu numerar, limitata: Cand intra in vigoare masura și care va fi limita zilnica Plata cu numerar, limitata: Cand intra in vigoare masura și care va fi limita zilnica O parte dintre noile masuri fiscale care se gasesc in pachetul pregatit de Executivul de la București vor intra in vigoare de la…

- Legea 280/2023 a intrat ieri in vigoare, astfel ca șoferii vor trebui sa aiba și mai multa grija unde parcheaza daca nu vor sa se aleaga cu amenzi uriașe.Noua lege prevede amenzi usturatoare, de pana in 10.000 de lei, pentru cei care iși lasa mașina pe locurile destinate femeilor insarcinate.Astfel,…

- Noua lege pentru asigurarea obligatorie a locuințelor: Cand va intra in vigoare? Noua lege pentru asigurarea obligatorie a locuințelor: Cand va intra in vigoare? Noua lege pentru asigurarea obligatorie a locuințelor va intra in vigoare luna viitoare, spune Nicoleta Radu, Director General al Pool-ului…

- Se apropie anotimpul rece, cand romanii vor trebui sa foloseasca din nou centralele termice. Astazi va vom dezvalui care este setarea de la centrala termica de apartament care reduce factura. Așadar, care este butonul pe care puțini romani știu sa-l foloseasca. Cum se seteaza centrala termica ca sa…

- ”Rectificarea bugetara se va face, cel mai probabil, intai trebuie sa se intample ceva si anume proiectul de lege pentru care Guvernul si-a angajat saptamana aceasta raspunderea in fata Parlamentului trebuie sa intre in vigoare, dupa ce parcurge toti pasii legali prevazuti si dupa aceea se centralizeaza…

- Clarificarea a venit dupa ce ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a spus ca pensiile ar putea fi majorate cu 14%. „Exista o lege in vigoare pe care dumneavoastra o cunoasteti, an de an… Nu trebuie sa o anunte nici Bolos, nici Ciolacu, nici nimeni. E o lege in vigoare prin care pensiile se indexeaza cu…