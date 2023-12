Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Finante si ANAF publica un ghid pentru contribuabili care ofera informatii esentiale pentru adoptarea si implementarea facturarii electronice, in contextul implementarii cu caracter obligatoriu a sistemului RO e-Factura de la 1 ianuarie 2024, pentru toate livrarile de bunuri si prestarile…

- Economia romaneasca și legislația fiscala este mult mai complexa decat iși imagineaza Guvernul. Din 2024, e-Factura este obligatorie in relația business-to-business, inclusiv pentru PFA. Asta spune Legea noilor taxe a Guvernului Ciolacu (L296/2023).

- Parlamentul European va vota, miercuri, in prima lectura, introducerea vizelor electronice Schengen, dupa ce deputatii europeni au dezbatut modificarile aduse legislatiei europene pe aceasta tema. Cele mai mari grupuri parlamentare au sustinut proiectul de lege. In numele grupului Partidului Popular…

