e-Factura devine obligatorie de la 1 iulie în relația dintre firme si instițutiile statului  Sistemul de facturare electronica (e-Factura) devine obligatoriu de la 1 iulie in relația dintre firme și instituții ale statului, adica business to government (B2G), arata o serie de amendamente adoptate miercuri de Camera Deputaților, for decizional, care merg acum la promulgare. Proiectul de lege adoptat miercuri aproba OUG 120/2021, care prevede reglementarea Sistemului național privind factura electronica RO e-Factura, in stricta concordanța cu standardul european de facturare electronica (Directiva 2014/55/UE), și creeaza cadrul realizarii specificațiilor tehnice de baza ale facturii electronice… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

