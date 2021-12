E dovedit ştiinţific: gândurile îţi formează destinul. Aceasta teorie îţi va schimba viaţa Majoritatea oamenilor reactioneaza la neplaceri tipic: cu iritatie, agresivitate si negativism. Omul incepe sa lupte cu situatia, opunand rezistenta. Este o iluzie sa crezi ca cu ajutorul iritatiei poti sa imbunatatesti situatia.Ce scop are negativul? Nu are niciun scop. Ba dimpotriva, negativul genereaza si mai mult negativ si agresivitate.Oamenii de stiinta care studiaza lumea cuantica spun: toata lumea este energie. Toate particulele se afla in acelasi timp peste tot.Acest fenomen se numeste incertitudine cuantica. Este un paradox. Cat nu este un observator – omul – lumea nu exista. Acesta… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

