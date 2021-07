Stiri pe aceeasi tema

- Valorile privind consumul de energie vor ramane ridicate zilele urmatoare in Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu, conform estimarilor E-Distributie, compania recomandand un consum de energie care sa nu depaseasca puterea declarata a instalatiei, arat[ Agerpres. "Avand in vedere avertismentele…

- Temperaturile ridicate și vremea caniculara din timpul zilei au fost urmate, la orele serii de miercuri, de furtuni violente. Dupa vijeliile care au afectat mai multe zone din țara, inclusiv, miercuri seara, Capitala și județul Ilfov – pentru care Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționari…

- Vremea ramane instabila, spun meteorologii. Dupa cateva zile cu furtuni, revine canicula și temperaturile cresc din nou pana la 39 de grade Celsius. In zilele urmatoare, valul de caldura se va intensifica și se va extinde. Temperaturile vor urca pana la 39 de grade, iar aerul va deveni irespirabil.…

- Cerul va fi variabil si mai ales dupa-amiaza si seara vor fi innorari temporare, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, local in zonele de deal si de munte, in centru, in sud si izolat in rest. Aversele vor avea si caracter torential, cantitatile de apa vor depasi…

- Se anunța ploi torențiale anunțate in Capitala. Meteorologii au emis un avertisment de vreme rea pentru acest week-end. In București se anunța descarcari electrice și intensificari ale vantului. Conform ANM, in cursul dupa-amiezelor de sambata și duminica vor fi perioade cu innorari accentuate, averse,…

- Sambata, vremea va deveni in general instabila, iar regimul termic va fi caracterizat de valori in jurul celor normale datei. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate dupa-amiaza si seara cand vor fi perioade cu averse si descarcari electrice local in nord si pe arii restranse in rest.…

- La munte, in special in zona inalta, rafalele vor depasi 80...100 km/h. In nord-vestul, nordul, nord-estul, centrul teritoriului si in zona de munte, cerul va avea innorari temporar accentuate, vor fi averse, pe arii restranse insotite de descarcari electrice. Cantitatile de apa vor depasi local 15...20…