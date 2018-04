Stiri pe aceeasi tema

- E-Distributie Banat va instala anul acesta 39 de suporturi metalice pentru protejarea cuiburilor de barza aflate pe stalpii retelelor electrice din judetele Caras-Severin si Timis. Barza alba foloseste ca suport pentru cuib stalpii, iar electrocutarea este una dintre amenintarile ce afecteaza…

- E-Distributie Banat va instala anul acesta 39 de suporturi metalice pentru protejarea cuiburilor de barza aflate pe stalpii retelelor electrice din judetele Timis si Caras Severin. Barza alba foloseste ca suport pentru cuib stalpii, iar electrocutarea este una dintre amenintarile ce afecteaza aceasta…

- „Balul” va fi deschis de sportul minții, Lic. Teh. de Electronica și Automatizari „Caius Iacob” (fostul CFR) fiind locația unde se vor intalni, joi, 19 aprilie, reprezentantele județelor: Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Arad in Olimpiada Gimnaziilor la șah pe echipe mixte, responsabil de bunul…

- Acestea au fost obținute de Școala Gimnaziala Vladimirescu (1-0 in semifinale cu Șc. Gim. „Emil Monția” Șicula) și Șc. Gim. „Iustin Marșieu” Socodor (1-0 in semifinale cu Șc. Gim. Secusigiu). Trofeul competiției, ce a reunit caștigatoarele „zonelor” din mediul rural, a revenit elevilor din…

- „Biletele” pentru turneul final se vor da la Arad in disciplinele: oina baieți (liceu și gimnaziu), fotbal pe teren redus baieți (primar), șah echipe mixte (gimnaziu), pentatlon școlar pe echipe (liceu), tetratlon echipe mixte (gimnaziu), tenis de masa pe echipe mixte (gimnaziu), fotbal pe teren…

- Ger de crapa pietrele in prima zi de primavara calendaristica. Este cel mai geros 1 martie din ultimii ani. Minimele au coborat in aceasta noapte pana la minus 24 de grade Celsius. Trei sferturi de tara este in acest moment sub cod portocaliu de ger. Treisprezece judete - Caras-Severin, Hunedoara, Alba,…

- Federatia Sindicatelor din Educatie (FSE) "Spiru Haret" atrage atentia, intr-o scrisoare deschisa adresata clasei politice din Romania, ca scoala romaneasca este "bombardata in mod haotic" de masuri manageriale, financiare, fiscale si de personal cu efecte dezastruoase asupra intregii societati.…

- CHIȘINAU, 24 ian — Sputnik. Miercuri dimineața, în țara vecina s-au produs doua cutremure de o intensitate nu prea mare, ambele fiind localizate însa la mica adâncime. Primul a fost înregistrat de Institutul Național pentru Fizica Pamântului la ora…