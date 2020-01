Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, prof. dr. Adrian Streinu Cercel, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX, ca, in mod normal, ”nu se pune problema” sa ne confruntam cu o epidemie de coronavirus in Romania. Vorbind insa despre posibilitațile de raspandire a virusului care a facut…

- Turneul de fotbal feminin de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programat la Wuhan, a fost mutat la Nanjing, din cauza cresterii in China a numarului de persoane infestate cu virusul 2019-nCoV, informeaza lequipe.fr, scrie News.ro.Patru echipe, Australia, Thailanda, China si Taiwan,…

- Coreea de Nord urmeaza sa-si inchida frontiera turistilor cu scopul de a se proteja de coronavirusul aparut in China vecina, a anuntat miercuri o agentie de voiaj, relateaza AFP, conform news.ro.Mai multe tari si-au consolidat controalele pe aeroporturi, din cauza acestei epidemii depistate…

- Un calator din China a fost diagnosticat in orasul american Seattle cu coronavirusul provenit din orasul chinez Wuhan,a declarat marti un oficial al Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor din Statele Unite, transmite Reuters.

- Virusul a fost depistat prima data in decembrie 2019 in Wuhan, China. Bilantul deceselor provocate de noua tulpina de coronavirus, asemanatoare virusului gripal, a carei transmitere de la om la om a fost confirmata de oamenii de stiinta, a crescut marti la sase victime, iar numarul cazurilor de imbolnaviri…

- China a anuntat luni un al treilea mort si aproape 140 de noi cazuri de infectare cu un virus misterios, analog SARS, alimentand ingrijorarile cu doar cateva zile inainte de sarbatorirea Noului An chinezesc, relateaza AFP. Bilantul a urcat astfel la 201 de cazuri diagnosticate, dintre care 170 de pacienti…

- Opt persoane sunt in continuare date disparute dupa ce un vulcan a erupt pe Insula Alba in ziua precedenta, cinci decese sunt confirmate, iar 31 de persoane sunt spitalizate, a anuntat politia, relateaza DPA si AFP preluate de Agerpres si b1.ro. Prim-ministrul Jacinda Ardern a declarat in cadrul unei…

- Niciun producator de mezeluri din Romania nu gaseste de cumparat din Europa carne transata pentru productie, in conditiile in care in Romania nu exista niciun furnizor de carne transata, iar pretul materiei prime a crescut in acest an cu 80% fata de anul trecut, a declarat miercuri directorul de…