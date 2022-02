E deputat și vrea să-și apere țara E tanara, frumoasa, educata, plus deputat al Ucrainei. N-a facut, inainte, cine știe ce pregatire militara. A fost ocupata cu studiile și cu toate ale vieții. Dar, acum, ca Putin s-a pus din senin cu razboiul pe țara ei, Kira Rudik a pus mana pe arma, decisa, de altfel, ca o gramada de cetațeni ucraineni, sa-și apere țara, locurile natale, radacinile, viața. „Invaț sa folosesc un Kalashnikov și ma pregatesc sa am arma. Suna suprarealist, deoarece acum cateva zile nici nu-mi trecea prin cap asta. Femeile noastre ne vor proteja pamantul la fel ca barbații noștri. Hai, Ucraina!” Rudik a postat o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

