- Sportiva romana s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale categoriei 57 kg la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a invins-o in optimi, cu 5-0 la puncte, pe somaleza Ramla Said Ahmed Ali. In sferturi, Nechita va boxa, miercuri, pentru un loc in semifinale, contra japonezei Sena Irie. In cazul…

- Pugilista Maria Claudia Nechita, una dintre cele mai bune sportive ale Romaniei, a primit incununarea muncii sale, odata cu calificarea ei in sferturile de finala ale categoriei 54-57 kg la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Romanca a invis-o, luni, in optimi, decizie 5-0, pe somaleza Ramla Said Ahmed Ali,…

- Romania a castigat astazi prima medalie la Jocurile Olimpice din Japonia. Ana Maria Popescu (fosta Branza) a obtinut argintul la proba de spada. Sportiva din tara noastra a fost depasita la limita in ultimul act de catre chinezoaica Sun Yiwen, scor 10-11. In semifinale, Ana Maria Popescu o depasise…

- Sportiva care ne va reprezenta la tir sportiv in proba de pușca aer comprimat 10 m și, pe 24 iulie, ar putea aduce prima medalie delegației Romaniei, Laura Ilie (28 de ani), a acceptat sa intre intr-un joc amuzant dupa regula ”Completeaza fraza". Jocurile Olimpice - 19 iulie » Știrile zilei: prima pagina…

- Elizabeta Samara a caștigat, duminica, medalia de bronz la Campionatele Europene de Tenis de Masa de la Varșovia. Sportiva noastra a ratat calificarea in marea finala dupa ce a fost invinsa, scor 4-2 la seturi ((11-4, 14-12, 9-11, 7-11, 11-8, 11-6), de nemțoaica Petrissa Solja. Pana la cucerirea bronzului,…