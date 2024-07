Stiri pe aceeasi tema

- Socrii lui Chereches au fost condamnati definitiv la inchisoare cu suspendare, pentru dare de mita! Decizia a fost luata de Curtea de Apel Targu Mureș. Soacra lui Catalin Cherecheș va ispași pedeapsa de trei ani cu suspendare, iar soțul acesteia, doi ani si jumatate tot cu suspendare, a decis Curtea…

- Varga Norbert Mihaly (35 de ani), unul dintre cei doi barbați judecati pentru șantajarea unui oradean de 30 de ani, a fost obligat, printr-o sentința definitiva, data marti de Curtea de Apel Oradea, sa ii achite victimei sale daune morale de 50.000 de lei.

- Inalta Curte de Casație și Justiție judeca in astazi contestația fostului avocat Ovidiu Jidveian aflat in arest preventiv Inalta Curte de Casație și Justiție judeca in astazi contestația fostului avocat Ovidiu Jidveian aflat in arest preventiv Inalta Curte de Casație și Justiție va judeca in 12 iunie…

- Ministerul Justiției va contesta la Curtea de Apel decizia primei instanțe care a hotarit sa admita parțial cererea fostului polițist Gheorghe Petic prin care statul este obligat sa-i achite acestuia un prejudiciu moral in suma de 2 milioane de lei pentru condițiile inumane și degradante la care a fost…

- Curtea de Apel Oradea a pronunțat, marți, sentința definitiva in cazul fostului adjunct al șefului de post din comuna Lugașu de Jos, Sandu Radu Modog, acuzat de purtare abuziva dupa ce a lovit un localnic care a sunat la 112 ca sa anunțe ca nu are curent.

- Curtea de Apel Oradea a pronunțat, joi, sentința definitiva in cazul celor doi parinți din Bihor acuzați de impiedicarea accesului la invațamantul general obligatoriu dupa ce și-au retras patru copii de la școala pentru a-i inscrie in sistemul de invatamant de tip homeschooling.