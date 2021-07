Politia germana a dat in urmarire o femeie care lucra pentru o companie de transport valori. Ea a disparut in luna mai, dupa ce a furat opt milioane de euro. Yasemin Gundogan lucra in departamentul de ambalare a numerarului al companiei din Bremen, iar in luna mai a fugit cu stive de bani furate, se pare, dintr-o masina blindata, potrivit Newsweek, citat de Digi24. Tanara a fost cautata de politie timp de mai multe saptamani, iar acum s-a emis un mandat de arestare pe numele ei si a fost data in urmarire prin interpol. Anchetatorii au declarat ca femeia a respectat procedurile obisnuite ale companiei…