In ediția 10 de la Chefi la cuțite, sezonul 11, Gina Pistol a venit cu o veste neașteptata pentru jurați, iar chefii au de facut o tema "grea" in jocul pentru amuleta. Chef Marian Cernat s-a alaturat juraților și a pașit in bucataria show-ului culinar pentru a gati alaturi de ei. Iata ce veste le-a dat prezentatoarea TV!