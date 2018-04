Stiri pe aceeasi tema

- Editia de ieri seara de la Ferma vedetelor le-a rezervat multe surprize concurentilor! Andrei Duban l-a lasat fermier sef pe Cristi Mitrea, cel care l-a invins la duel! Astfel, matriarhatul din ferma a luat sfarsit, Cristi devenind primul fermier sef barbat si cel care a trecut cel mai repede, in decurs…

- Dupa ce Andrei Duban a fost eliminat din show-ul “Ferma vedetelor“, l-a desemnat pe Cristi Mitrea, fermierul saptamanii. Printre numeroasele momente tensionate care au existat, unul dintre ele a fost cand Mitrea a fost umilit de Mihaela Tatu, cea care le vinde produse concurenților. Fiindca nu gasea…

- Andrei Duban a venit la emisiunea „La Maruța” dupa ce a fost eliminat de la show-ul „Ferma vedetelor”. Umoristul a facut mai multe marturisiri, inclusiv ca a dormit cu soția lui și cu Patrizia Paglieri in același pat. „Toate speranțele mi le pun in ea (n.r.- in soția lui). Am dormit foarte mult noi…

- Iulia Vantur, invitata Monicai Barladeanu la “Ferma vedetelor”, miercuri seara, 21 martie, pentru a le da sfaturi concurenților, pentru a vedea ce au reușit sa construiasca și cum se descurca ei in condițiile date. Plina de energie și voie buna, Iulia se va juca cu fermierii, va canta, dansa și nu va…

- Soția lui Andrei Duban rupe tacerea și vorbește despre experiența traita la Ferma vedetelor alaturi de tatal copilului ei. Chiar daca au existat mici discuții intre ei, intr-un final, au trait peste probleme. “Nu te-am simtit nici in privire. Tu esti foarte rece cu mine, nici partener nu mi-ai fost”,…

- Intre Diana Dumitrescu și Andrei Duban a izbucnit un scandal in toata regula, la Ferma vedetelor. Asta imediat dupa ce Grațiela, nevasta actorului, a fost desemnata, de Rona Hartner, fermierul saptamanii. Caștigatoarea a ales doi servitori, pe Diana Dumitrescu și pe Cosmin Natanticu, lucru care a pornit…

- Dragoș Moștenescu la un pas de a parasi Ferma vedetelor, dupa ce s-a duelat cu Andrei Duban, in ediția de joi seara, 1 martie. Suspansul, tensiunea, determinarea, forța și intensitatea la care s-a desfașurat duelul dintre familia Duban și cuplul Dragoș Moștenescu – Narcisa Suciu, au condus la un deznodamant…