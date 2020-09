E-commerce: Amazon va livra colete de maxim 5 kg cu drona

Stiri pe aceeasi tema

- Google isi construieste un adevarat oras, langa sediul central al companiei din Silicon Valley, care va reuni parcuri, restaurante si locuinte accesibile, scrie Business Insider. Compania a prezentat in aceasta luna propunerea pentru Middlefield Park, un campus modernizat cu o suprafata de 161.874 de…

- Achiziția serviciului de video-sharing TikTok de catre Microsoft este mai aproape dupa ce retailerul american Walmart s-a asociat cu gigantul IT pentru preluarea aplicației chineze. Tranzacția, daca va avea loc, este estimata la o valoare intre 20 și 30 miliarde dolari. Walmart a confirmat pentru postul…

- A fondat aceasta companie in urma cu 20 de ani și acum spune ca ar prefera sa conduca o firma care sa lucreze cu personal propriu, care sa beneficieze de mai multa protecție la locul de munca. Seful Just Eat Takeaway.com, care ofera servicii de livrare de mancare inclusiv in Romania spune ca ar vrea…

- eMAG investeste 90 de mil. euro intr-un centru logistic de 130.000 mp, langa A1. "Viteza de livrare va creste pentru ca se reduce timpul de pregatire a comenzii” Cel mai mare retailer online din Romania, eMAG, a anuntat joi ca investeste 90 de milioane de euro intr-un nou centru logistic,…

- Avaria de curent electric, care a afectat mai multe sectoare din Capitala, inclusiv sediul Guvernului, s-a produs in timpul realizarii lucrarilor de retehnologizare, anunța, vineri, Transelectrica.„Astazi (vineri -n.red.), la ora 12.47, in Stația 400//110/20 kV Domnești, s-a produs o avarie…

- Noua fabrica Nokian Tyres din Dayton, SUA, a primit certificarea ISO 9001. Pentru a obține aceasta certificare, companiile trebuie sa indeplineasca anumite cerințe specifice sistemului de management al calitații, confirmand, astfel, angajamentul fața de calitatea premium. Nokian Tyres a dezvaluit locația…

- Pe cat de importanta este gazduirea web pentru functionarea unui site, pe atat de ambigua este aceasta industrie. In momentul de fata, piata din Romania este suprasaturata, motiv pentru care poate parea simplu sa faci o achizitie. In realitate, companiile de incredere sunt greu de identificat intr-o…

- Mircea Turdean, Director General Farmec, vorbeste la Adevarul Live despre provocarile si oportunitatile intampinate de Farmec, cel mai mare producator de cosmetice cu capital 100% romanesc, in timpul pandemiei.