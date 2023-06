E COD GALBEN în județul Alba. Anunțul meteorologilor AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 03 iunie, ora 11 – 04 iunie, ora 06Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataZone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin descarcari electrice, averse torențiale, grindina, intensificari ale vantului și posibil vijelii in Oltenia, sudul Banatului, vestul și nord-vestul Munteniei, Dobrogea și in vestul și sud-vestul Transilvaniei. In intervale scurte de timp cantitațile de apa vor fi de 20…25 l/mp și izolat… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

