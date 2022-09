E clar unde se joacă Dinamo - CSA Steaua + Decizie tare a lui Ovidiu Burcă Dinamo a capatat curaj dupa 1-0 azi cu Concordia, la Chiajna, așteptand cu un alt moral confruntarea orgoliilor cu CSA Steaua, vineri seara, de la ora 21:30. Care, așa cum a anunțat GSP de vineri și s-a confirmat astazi de catre dinamoviști, se va juca pe cel mai mare stadion al țarii, pe Național Arena! Au gasit sursa de finanțare „Cainii” mizeaza pe o afluența impresionanta de spectatori, mai ales ca și programarea duelului este atragatoare pentru un meci de ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

