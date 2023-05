E clar! Putin nu va mai străluci Uniunea Europeana va „limita comertul cu diamante rusesti” ca parte a sanctiunilor impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, a anuntat vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, prezent la summitul G7 de la Hiroshima, transmite AFP. „Diamantele rusesti nu sunt vesnice”, a glumit el in fata presei, confirmand o viitoare masura europeana dupa embargoul deja anuntat vineri de Regatul Unit asupra acestor pietre pretioase care aduc anual cateva miliarde bune de dolari Rusiei. Marea Britanie a anuntat vineri noi sanctiuni impotriva sectorului minier al Rusiei ce vizeaza importurile… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

