Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș celebreaza „Romania 100” prin lansarea pe platformele virtuale a unui film etnografic, intitulat... The post Pasiune de colecționar in satul Berini appeared first on Renasterea banateana .

- Bianca Andreea Badea a reușit la doar 11 ani sa impresioneze atat telespectatorii, cat și juriul de la „Romanii au talent”. Momentul ei i-a facut pe cei patru jurați sa lacrimeze. La final, Andra a decis sa apese butonul Golden Buzz. Ea este singurul copil din Romania care va reprezenta Romania la campionatul…

- Mihai Mitoseru si Dianna Rotaru formeaza noul cuplu de prezentatori ai emisiunii „Se striga darul”, emisiunea al carei nou sezon va incepe, in curand, la Kanal D. Dianna Rotaru este o cunoscuta cantareata si actrita din Republica Moldova, pe care telespectatorii din Romania au avut ocazia sa o admire…

- Locuitorii din trei județe ale Romaniei au avut parte de o experiența inedita astazi! Cand au privit zapada, ei au observat ca aceasta nu era alba, ci avea nuanțe de portocaliu. Unii dintre oameni au imortalizat neaua colorata cu portocaliu, iar imaginile fac furori pe rețelele de socializare. Meteorologii…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- EXATLON 5 MARTIE. Giani Kirita, a cedat! El s-a prabușit din cauza oboselii. S-a intamplat in timpul meciului international la care participa Romania, Turcia și Grecia. Coechipierii s-au strans in jurul lui, plini de emoții, și i-au acordat primul ajutor fostului fotbalist. Dupa mai multe curse consecutive,…

- Clipe emoționante pentru Bianca Dragușanu! In aceasta dupa-amiaza, in timp ce paparazzii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, erau pe urmele sale, vedeta a oprit bolidul de lux pe care il conducea și, imediat ce a coborat de la volan, ea a inceput sa țipe. Intreaga scena a fost filmata, iar prezentatoarea…

- Surse DAS (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.ro) informeaza ca deputatul giurgiuvean Andrei Alexandru, fost sef la OSIM, poreclit "Bibelou", a patit un mare pocinog cu soferul lui. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta in exclusivitate toate detaliile.