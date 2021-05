„E ca și cum ar fi jăratic într-un grătar”. S-a reactivat reactorul de la Cernobîl? In masele de uraniu ingropate in reactorul numarul patru al centralei nucleare de la Cernobil care a explodat in 1986 au reinceput reactiile de fisiune nucleara. Oamenii de știința ai guvernului ucrainean incearca sa ințeleaga daca aceste reacții vor disparea asa cum au aparut, adica singure… Sau daca va fi necesara o intervenție pentru a evita un accident, chiar daca, evident, nu se vorbeste de consecințe comparabile cu cele din urma cu 35 de ani, ci despre un eveniment mult mai mic. „E ca și cum ar fi jaratic intr-un gratar”, spune Neil Hyatt, chimist expert in materiale nucleare la Universitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Reacțiile de fisiune mocnesc din nou in masele de combustibil de uraniu ingropate adanc in interiorul unui reactor deteriorat."Este ca jaraticul intr-un gratar", spune Neil Hyatt, expert chimist in materiale nucleare la Universitatea din Sheffield, care studiaza eliminarea deșeurilor nucleare.

Oamenii de știința care monitorizeaza ruinele centralei Cernobil din Ucraina au sesizat o creștere a reacțiilor de fisiune intr-o incapere inaccesibila a complexului, relateaza NewScientist, citata de HotNews.ro . Cercetatorii cred ca reactorul care a explodat in urma cu 35 de ani, pe 26 aprilie 1986,

La 35 de ani de la explozia centralei nucleare de la Cernobil din Ucraina, in cel mai grav accident nuclear din lume, reacțiile de fisiune (conform DEX: fenomen spontan sau indus de scindare a unui nucleu atomic greu in mai multe produse cu mase cinetice foarte mari) mocnesc din nou in masele de

