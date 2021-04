E ca o epidemie: Fenomenul „Dispari și gata” sau cum se împrăștie ghosting-ul Ce este ghosting-ul? Noua moda care consta in dispariția din viața cuiva, fara niciun motiv sau explicație aparenta. Dispari și gata. Uneori se presupune ca arunci partenerul la gunoi pe tacute, ca pe o valiza burdușita cu hartie igienica, alteori… “Am avut o intalnire sambata cu cineva pe care nu il voi mai vedea niciodata. In jurul orei 8:30 p.m. dupa-amiaza s-a așezat la poalele patului, a luat o arma și s-a impușcat. Metaforic, desigur. Sinucidere digitala personalizata, o epidemie fatala care distruge”. Astfel suna ciudata confesiune, intr-o publicație spaniola, a unei femei care spune ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medici apropiati ai disidentului rus Aleksei Navalnii au cerut sa li se permita sa il vada pe acesta, spunand ca barbatul poate suferi in orice moment un stop cardiac, potrivit Themoscowtimes. De asemenea, soția sa l-a vizitat in inchisoare in urma cu cateva zile și a spus ca este din ce in ce mai ingrijorata…

- Facebook a anuntat saptamana trecuta, intr-o postare pe blog, ca ”actorii rau intentionati” au obtinut datele respective inainte de septembrie 2019, folosindu-se o vulnerabilitate a platformei pentru sincronizarea contactelor. Autoritatea irlandeza a spus ca, luand in considerare informatiile furnizate…

- Swansea City, grupare din Championship, a anunțat ca nu va posta nimic timp de o saptamâna pe toate rețelele de socializare. Decizia clubului are ca scop tragerea unui semnal de alarma asupra abuzului și discriminarii.Atât paginile oficiale ale echipei, cât și jucatorii și…

- Dupa cațiva ani petrecuți pe internet, indiferent daca iți gasești refugiul pe Facebook, Twitter, Instagram, Reddit sau in secțiunea de comentarii a unui site important de știri, probabil ”te-ai bucurat” multe injuraturi, ofense teribile, amenințari, comparații injositoare și multe alte manifestari…

- Este vorba despre Adrian Ursea (53 de ani), antrenorul lui Nice, care, dupa o lunga perioada in care a fost ”secundul” fostului internațional francez Patrick Vieira, a fost numit in acest sezon ”principal” și are o misiune deloc ușoara, evitarea retrogradarii in al doilea eșalon francez. Unul dintre…

- Are 53 de ani și starnește fanteziile a milioane de barbați de cateva decenii incoace. Pamela Anderson, una dintre cele mai controversate figuri de la Hollywood, a facut un anunț care a șocat fanii: renunța la Instagram, Facebook și Twitter.

- Autoritatile ruse au anuntat miercuri ca vor aplica sanctiuni impotriva principalelor retele sociale pentru incitarea minorilor la manifestatii in favoarea opozantului Aleksei Navalnii, informeaza AFP, relateaza Agerpres. "Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, VKontakte, Odnoklassniki, precum…