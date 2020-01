Stiri pe aceeasi tema

- Senzatia de foame nu iti da pace si ai tot timpul un apetit ridicat? Daca vrei sa iti mentii greutatea actuala sau poate sa scapi de cateva kilograme in plus, poti incerca prin a introduce in alimentatia ta zilnica unele alimente care reduc pofta de mancare, ard rapid grasimile din organism si precum…

- BOBOTEAZA 6 ianuarie 2020. Boboteaza sau Botezul Domnului, are loc pe 6 ianuarie și este cunoscuta inclusiv sub denumirile “Aratarea Domnului” sau “Epifania”. Boboteaza marcheaza sfarsitul sarbatorilor dedicate Nasterii lui Iisus Hristos.

- Andreea Antonescu și iubitul ei, Ștefan Manolache, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni. Artista nu a divorțat inca de soțul ei, Traian Spak, dar se gandește serios sa devina din nou mama, mai ales ca fetița ei iși dorește un frate sau o surioara.Artista se gandeste sa iși mareasca…

- Bucatarul șef din Moldova Alexandru Comerzan a devenit câștigatorul celui de al șaptelea sezon al concursului românesc „Chefi la Cuțit”.Bucatarul de 31 de ani a fost ales câștigator al concursului de un juriu format din 11 cei mai buni bucatari din România.…

- Ispita Irina de la „Insula Iubirii” este foc și para! Blondina este enervata la culme de persoanele care ii comenteaza viața atunci cand aceasta nu se afla in prezența lor. Prin intermediul unui mesaj tranșant, focoasa blondina a pus punctul pe „i” și le-a marturisit fanilor sai ce anume o deranjeaza.

- De cand cu noua silueta, Anamaria Prodan face ravagii! Impresara se antreneaza din greu in fiecare zi si are grija la alimentatie mai mult ca niciodata. Recent, a marturisit si care este secretul, pentru a le veni in ajutor tuturor femeile care isi doresc sa ajunga la fizicul ei!

- Ziarul Unirea Postul Craciunului 2019: Ce nu trebuie sa faci in post. Tradiții și superstiții, ce se mananca și cand e dezlegare la pește Postul Craciunului 2019: Ce nu trebuie sa faci in post. Tradiții și superstiții, ce se mananca și cand e dezlegare la pește Postul Craciunului, unul dintre cele mai…

- A trecut de prima tinerețe, insa poate concura cu succes cu puștoaicele de 20 de ani la capitolul frumusețe și forme de invidiat! Loredana Groza are mare grijai la regimul sau alimentar și face foarte mult sport pentru a arata mereu ca „scoasa din cutie”. Cu toate acestea, nimeni nu a știut pana acum…