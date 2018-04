Da, va vor raspunde specialiștii. Cu condiția ca sensiunea de relaxare sa nu depașeasca 20 de minute, scrie Daily Mail. Astfel veți evita supraincalzirea bebelușului din burtica. Gravidele se pot relaxa liniștite in bai fierbinți sau pot sta la sauna pentru o perioada scurta de timp, sunt de parere cercetatorii australieni. Experții din domeniul sanatații... Read More Post-ul E bine sa facem bai fierbinti și sa mergem la sauna in timpul sarcinii? apare prima data in TaBu .