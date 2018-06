Stiri pe aceeasi tema

- Comunicatul CCR cu decizia despre conflictul dintre ministrul justiției și președinte va fi explicat cand va aparea motivarea, dar conține deja cateva referiri la alte decizii din care ne putem da seama cat de ușor ar fi putut evita președintele verdictul defavorabil al Curții, se arata intr-o analiza…

- Procurorii anticoruptie trag un semnal de alarma si isi exprima ingrijorarea fata de potentiala afectare a statutului de independenta a procurorilor. Reactia DNA vine in contextul deciziei Curtii Constitutionale privind obligatia presedintelui Romaniei de a emite ordinul de revocare a sefei DNA. http://evz.ro/dna-emis-decizia-ccr.html

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca a solicitat GRECO sa-i transmita comunicatul oficial referitor la obligativitatea recomandarilor din ultimul raport, insa i s-a raspuns ca nu exista un...

- Premierul Dancila, despre discuția cu Iohannis, la Cotroceni: ”A spus ca, daca este o lege a salarizarii unitare, este bine, sa nu o mai modificam”, a spus prim-ministrul, miercuri, la Antena 3. Ea a precizat ca a fost foarte uimita de comunicatul care a aparut și in care nu regasea temele discutate…

- Donald Trump a atacat duminica - in mod virulent - integritatea echipei procurorului special Robert Mueller, determinandu-i pe alesi din ambele tabere sa avertizeze in legatura cu o eventuala demitere a acestuia, o adevarata linie rosie in ochii lor, relateaza News.ro, citand AFP.

- Peste doua zile, in Rusia au loc alegerile prezidențiale. Un scrutin fara probleme pentru țarul Putin, care va fi reconfirmat la Kremlin pentru inca 6 ani. Vladimir Putin se teme totuși de absenteism. O prezența scazuta la urne i-ar știrbi puterea noului țar.

- "Sunt la curent cu punctul de vedere al unora dintre colegi, care a fost exprimat public. (...) E mult prea devreme pentru a se lua o astfel de decizie. Oricum, o decizie in cadrul partidului va presupune o dezbatere prealabila si forurile statutare ale partidului vor trebui sa ia o decizie privitoare…

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si…