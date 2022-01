E anchetă la Buzău! Un polițist prins la prostituate s-a ales cu dosar penal Un polițist din Buzau a profitat de uniforma, ca sa mearga gratis la prostituate. Agentul se afla sub influența drogurilor, potrivit anchetatorilor. Totul s-a aflat dupa ce tanara la care a mers polițistul pentru a intreține relații sexuale a sunat la 112. Agentul era imbracat in uniforma, deși se afla in timpul liber. Acesta era […] The post E ancheta la Buzau! Un polițist prins la prostituate s-a ales cu dosar penal first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

