Stiri pe aceeasi tema

- In urma audierilor, in aceasta noapte, tanara conducatoare auto, care a acrosat cu mașina un polițist aflat pe motocicleta in urmarirea autoturismului, a intrat in arestul IPJ Buzau. „Șoferița de 32 de ani a fost reținuta pentru 24 de ore pentru savarșirea infracțiunilor de tentativa de omor sub forma…

- Ranit dupa ce femeia a pus capat relației și a decis sa ramana alaturi de soțul ei, barbatul s-a razbunat pe fosta amanta facand-o de ras in familie, pe Facebook si lipind afișe compromițatoare pe strada. Fosta amanta l-a dat in judecata, relateaza Adevarul. Un barbat din Oradea, recidivist, a fost…

- La trei ani de la lansarea pe piața a noului model Stonic, Kia a decis ca este momentul potrivit pentru un facelift discret. Așa cum admit inclusiv oficialii Kia, designul exterior nu a suferit nicio modificare majora, iar singura noutate notabila este redesenarea farurilor LED. De asemenea, clienții…

- Compania Axis Communications, lider global in echipamente video de rețea, anunța disponibilitatea noii camere AXIS Q6010-E, o camera cu mai mulți senzori și rezoluție inalta, conceputa pentru a se integra cu orice camera AXIS Q60-E. Aceasta permite conștientizarea deplina a situațiilor specifice in…

- Rusoaica Maria Sharapova s-a lasat de tenis, dupa o perioada de accidentari frecvente și rezultate care nu au mai fost la inalțimea pretențiilor unui cvintuple caștigatoare de Grand Slam. In varsta de 33 de ani, rusoaica iși petrece zilele alaturi de iubitul ei, omul de afaceri britanic Alexander Gilkes,…

- Lovitura pentru Kylie Jenner! Revista americana Forbes i-a retras titlul de „cel mai tanar miliardar prin forțe proprii” pe care i l-a atribuit surorii lui Kim Kardashian in martie 2019. Vedeta este acuzata ca a mințit cu privire la averea sa.