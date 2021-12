E 24 decembrie: tradiții și obiceiuri de Moș Ajun Pe 24 decembrie, crestinii ortodocsi sarbatoresc Ajunul Craciunului, iar in tradiția populara, este sarbatoarea de sfarșit de an patronata de moș Ajun. Despre moș Ajun se spune ca ar fi fost frate geaman cu moș Craciun, deoarece seamana intre ei ca doua picaturi de apa. Totodata, se știe despre moș Ajun ca ar fi fost […] The post E 24 decembrie: tradiții și obiceiuri de Moș Ajun appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

