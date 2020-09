Stiri pe aceeasi tema

- Actrița de la Hollywood, Drew Brremore, a șocat opinia publica atunci cand a facut delarații despre furtul cadavrului bunicului ei chiar de la morga. Vedeta susține ca nu i se pare nimic in neregula cu acest lucu, ba chiar și-ar dori ca și ea sa pațeasca la fel.

- Dwayne "The Rock" Johnson a devenit cel mai bine platit actor de la Hollywood pentru al doilea an consecutiv, scrie Variety, potrivit news.ro.Intre iunie 2019 si iunie 2020, Johnson a castigat 87,5 milioane de dolari, incasand 23,5 milioane de dolari doar pentru rolul din "Red Notice" (Netflix),…

- Companiile din zona euro iși revin spectaculos dupa pandemia de coronavirus. Activitatea fabricilor din zona euro a crescut in iulie pentru prima data de la inceputul lui 2019, dupa atenuarea restrictiilor impuse pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), arata rezultatele unui…

- Mel Gibson a fost infectat cu coronavirus in luna aprilie, potrivit unui reprezentant al actorului. Vedeta de la Hollywood a fost internat in spital privat timp de o saptamana, potrivit The Guardian."Mel Gibson a fost testat pozitiv cu COVID-19 in luna aprilie și a stat internat in spital o saptamana.…

- Marcel Pavel a fost diagnosticat cu noul coronavirus și a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, relateaza Agerpres.Marcel Pavel nu se simtea bine de cateva zile si efectuase testul pentru COVID-19. Cantaretul a fost confirmat cu noul coronavirus, potrivit surselor…

- Potrivit Mediafax, elevul a fost la pregatirea pentru Evaluarea Nationala saptamana trecuta, miercuri si joi. Tot saptamana trecuta, bunica sa a fost testata pentru ca urma sa faca o operatie si a iesit pozitiva. Mai apoi toata familia a fost testata. „Initial a fost testata bunica copilului, care trebuia…

- Cinematografele din California, SUA, se pot redeschide dupa ce au fost inchise timp de aproape trei luni din cauza pandemiei de COVID-19, a informat luni Departamentul de Sanatate al acestui stat american, potrivit dpa.Cinematografele isi vor putea relua activitatea vineri cu respectarea unor conditii…