Stiri pe aceeasi tema

- O demonstrație publica de autopsie a unui corp uman, desfașurata intr-un mare hotel din Portland, in nord-vestul Statelor Unite, a starnit controverse. Aproximativ 70 de spectatori au cheltuit pana la 500 de dolari luna trecuta pentru a asista la o disecție in direct a corpului unui barbat de 98 de…

- Iuliana Beregoi este pregatita sa mai adauge o reușita pe lista lunga pe care o are la varsta de 17 ani. Cantareața care este adorata de adolescenți a anunțat ca a inceput școala de șoferi și nu-și mai incape in piele de fericire.

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, s-a adresat unei adunari de 200 de directori ai Volkswagen, printr-un apel video, la invitatia directorului general al grupului auto german, Herbert Diess, care doreste sa isi mobilizeze subalternii pentru trecerea mai rapida la vehiculele electrice, transmite…

- Caz șocant in Grecia! Unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști, Nikos Tsoumanis, a fost gasit fara suflare in propriul autoturism. Conform primelor informații emise de catre autoritați, fotbalistul ar fi fost strangulat cu o cravata. O țara intreaga este acum indoliata și nimeni nu iși explica ce s-ar…

- Fotbalistul grec Nikos Tsoumanis, in varsta de 31 de ani, fost international U21, a fost gasit strangulat in masina, marti dimineata, dupa ce a fost dat disparut de prietena si de familia lui, informeaza mirror.co.uk, potrivit news.ro. Jucatorul a fost dat disparut cu cateva ore inainte ca…

- Inconștiența, viteza și neatenția la volan fac victime in fiecare zi. Din pacate, acesta a fost și cazul unui tanar de 23 de ani, care s-a angajat intr-o depașire periculoasa, fara sa se asigure. Tragedia a avut loc in Prahova, pe Drumul Național 1B, intre Mizil și Sahateni, in cursul zilei de ieri,…

- Mașina SPP care il transporta pe premierul Florin Cițu nu are polița RCA, potrivit Realitatea PLUS. Una dintre mașinile din coloana oficiala a premierului Florin Cițu a fost implicata intr-un accident rutier, la Valcea, iar in urma apariției numarului de inmatriculare s-a aflat ca autoturismul a…

- Un batran din județul Bacau care a fost dat disparut acum 30 de ani s-a intors acasa, o surpriza imensa pentru familie care il credea mort și-i facea pomeniri in fiecare an, scrie Desteptarea.ro. Barbatul, care are acum 93 de ani, a plecat de acasa in 1991 și de atunci n-a mai știut nimeni de el. Și…