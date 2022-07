Ungaria pare gata sa-si abandoneze, pe moment, marsul sau economic in Transilvania, iar Romania ii promite, in schimb, sprijin in criza gazelor care a cuprins intregul continent. Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu si omologul sau ungar, Peter Szijjarto s-au prezentat, marti, jovial in fata camerelor de luat vederi, vorbindu-si unul altuia ca doi vechi amici. Un tablou care contrasteaza cu rigiditatea bilaterala din ultimul deceniu, in care au fost suspendate vizitele la nivel inalt, iar cele doua parti s-au intersectat mai degraba prin comunicate si replici taios-diplomatice, decat in…