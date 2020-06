Stiri pe aceeasi tema

- Renania de Nord-Vestfalia a impus un nou lockdown in districtul Gutersloh din cauza focarului de coronavirus de la procesatorul de carne Tonnies, unde lucreaza multi romani. Un reportaj de Miodrag Soric.

- 1.300 de muncitori din totalul de 6.000 de la abatorul german Tonnies, din landul Renania de Nord-Westfalia, au fost depistați pozitiv, iar jumatate dintre ei sunt cetațeni romani. E un imens scandal, dupa ce s-au aflat informații ascunse mult timp de conducerea abatorului, potrivit stiri.tvr.ro.Abia…

- Armin Laschet, presedintele landului Renania de Nord-Westfalia, unde a fost identificat, la mijlocul saptamanii, un nou focar de COVID-19 intr-o fabrica de carne, a dat vina pe muncitorii romani si bulgari pentru noua criza medicala. Ambasada Romaniei la Berlin i-a cerut politicianului sa-si clarifice…

- Declarația premierului landului federal german Renania de Nord-Vestfalia, Armin Laschet, potrivit careia ”muncitori intorși dintr-un weekend prelungit in Romania și Bulgaria au adus virusul in fabrica de carne Tonnies din Rheda-Wiedenbruck”, a iscat reacții diplomatice la nivel inalt. Ministerul Afacerilor…

- Premierul landului federal german Renania de Nord-Westfalia a declarat ca romanii, alaturi de bulgari, ar fi o sursa a focarului de coronavirus identificat la abatorul din Rheda-Wiedenbruck, iar Ministerul Afacerilor Externe a reacționat.Intr-un comunicat de presa, MAE informeaza ca "referirile facute…

- BUCURESTI, 14 mai – Sputnik, Doina Crainic. In contextul pandemiei de coronavirus au iesit la iveala, atat in presa romaneasca, cat si in cea straina, tot mai multe cazuri de exploatare a muncitorilor romani pe plantatiile de sparanghel, dar si in abatoare, unde lucreaza muncitori din sud-estul Europei.…

- Aproximativ 80 de romani care lucreaza la o companie de prelucrare a carnii din localitatea germana Coesfeld, landul Renania de Nord-Westfalia, au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Consilierul economic al premierului Ludovic Orban face precizari cu privire la prețul maștillor atat de necesare in aceste zile pentru protecția personalului medical, dar și pentru cetațeni. Precizarile sale vin in contextul in care sunt acuzații de corupție cu privire la prețul lor de achiziție.…