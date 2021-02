Stiri pe aceeasi tema

- Dustin Diamond, care a jucat rolul lui Screech in comedia populara din anii '90, "Salvați de clopoțel", a murit luni, rapus de cancer, a anunțat managerul lui Diamond, Roger Paul. Avea 44 de ani. Diamond a...

- Actorul suferea de cancer. Anuntul a fost facut de managerul Roger Paul. Starul a anuntat ca are cancer luna trecuta. La acel moment, managerul spunea ca starea de sanatate a lui Diamond este grava si ca actorul va fi supus si altor teste intr-un spital din Florida. Cateva luni mai tarziu, Dustin Diamond…

- Dustin Diamond, 44 de ani, actorul american care l-a interpretat pe Screech in serialul „Salvați de clopoțel”, a murit de cancer la varsta de 44 de ani, a declarat reprezentantul sau, potrivit Sky News. Vedeta a fost spitalizata de urgența in urma cu trei saptamani, intr-un spital din Florida, Statele…

- Dustin Diamond și-a facut intrarea in lumea cinematografiei cu rolul Screech din serialul „Salvați de clopoțel”. Ajuns la 44 de ani, actorul a primit o veste teribila: a fost diagnosticat cu cancer in stadiul 4, noteaza click.ro. Dustin nu s-a simțit bine cateva zile la rand, acuzand din plin faptul…

- Actorul american Dustin Diamond, cunoscut din serialul "Salvati de clopotel/ Saved by the Bell", a fost diagnosticat cu cancer, a transmis reprezentantul sau, scrie BBC. Actorul, in varsta de 44 de ani, care l-a interpretat pe Samuel "Screech" Powers in popularul serial din anii 1990, s-a…

- Actorul Dustin Diamond, faimos in urma rolului din serialul pentru adolescenți „Salvați de Clopoțel”, a fost diagnosticat cu cancer, scrie BBC News. Actorul, in varsta de 44 de ani, a fost transportat la spital dupa ce saptamana trecuta s-a simțit rau. Roger Paul, reprezentantul actorului, a spus ca…

- Dustin Diamond a cucerit lumea și și-a facut intrarea în lumea cinematografiei cu rolul Screech din serialul "Salvați de clopoțel". Ajuns la 44 de ani, actorul a primit o veste teribila: a fost diagnosticat cu cancer în stadiul 4. Postarea de pe contul personal de Facebook:

- Actorul american Dustin Diamond, care l-a interpretat pe Screech in popularul serial de televiziune "Salvati de clopotel" ("Saved by the Bell"), a fost spitalizat in Florida, au relatat marti media de specialitate citate de EFE. Dustin Diamond, in varsta de 44 de ani, a fost internat la sfarsitul…