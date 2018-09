Duster, Logan si Sandero se afla in topul celor mai vandute masini din Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Individul care a comis joi un atac cu cutit intr-o suburbie a Parisului si-a ucis propria mama si sora, inainte de a fi impuscat mortal de ofiterii de politie, a informat o sursa din cadrul Ministerului francez de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters. Barbatul, care s-a ascuns…

- De asemenea, inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au avansat la categoria mopede si motociclete cu 5% (3.116 unitati), dar s-au diminuat la autoturisme cu 1,6% (145.566 unitati) si la autobuze si microbuze cu 1,5% (592). In ceea ce priveste inmatricularile…

- Duster, Logan si Sandero s-au situat in iulie in topul celor mai bine vandute 25 de modele in Rusia, conform datelor publicate de Association of European Businesses (AEB), in timp ce livrarile de autoturisme si vehicule comerciale usoare pe aceasta piata au urcat cu 10,6%, la 143.452 unitati.…

- Emotionanta operatiune de salvare a fotbalistilor juniori ramasi blocati intr-o pestera inundata din Thailanda a tinut cu sufletul la gura numerosi telespectatori din toata lumea, iar povestea lor ar putea fi transpusa cinematografic intr-un film realizat la Hollywood, informeaza Reuters. Scafandri…

- Un oficial local a declarat pentru Reuters ca primii doi membri ai echipei de fotbal captiva intr-o pestera in nordul Thailandei au fost salvati, titreaza News.ro. UPDATE 1: Patru baieți, scoși afara din peștera Narongsak Osottanakorn, guvernatorul provinciei Chiang Rai, in care este situata pestera…

- In Thailanda a inceput duminica operatiunea de salvare a celor 12 baieti si a antrenorului lor de fotbal ramasi captivi intr-o pestera inundata din nordul tarii, au anuntat autoritatile locale citate de AFP, Reuters si dpa.In plin scandal privind suspendarea președintelui, Tariceanu iși deleaga…

- Autoritatile turce au ordonat arestarea a 68 de suspecti, printre care zeci de colonei, intr-o operatiune avand ca tinta presupusi sustinatori ai clericului Fethullah Gulen, autoexilat in SUA, acuzat de orchestrarea puciului esuat din urma cu doi ani, transmite luni Reuters, citand media de la Ankara.…

- Cresterea va fi sustinuta de noile SUV-uri compacte oferite de Volkswagen Group, Citroen si Opel/Vauxhall, care ar putea depasi fiecare pragul de 100.000 de unitati vandute in acest an. In primele trei luni ale anului VW T-Roc, Citroen C3 Aircross si Opel/Vauxhall Crossland X au intrat in topul celor…