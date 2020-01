Noi proteste au avut loc in intreg Iranul pentru a doua zi consecutiva duminica, sporind presiunea asupra conducerii Republicii Islamice dupa ce aceasta a recunoscut ca armata sa a doborat un avion de pasageri al unei linii aeriene ucrainene, relateaza Reuters. "Ne mint ca dusmanul nostru este America, dar dusmanul nostru este chiar aici", scanda un grup de protestatari in fata universitatii din Teheran, potrivit unei inregistrari video postate pe Twitter. In alte postari pot fi vazuti protestatari in fata unei a doua universitati si un grup de demonstranti care se indreapta spre Piata Azadi (Libertate),…