- Antrenorul echipei Dinamo București, Dusan Uhrin, și-a anunțat demisia dupa infrangerea din meciul cu Poli Iași. Oficialii din Ștefan cel Mare au anunțat desparțirea oficiala de antrenorul ceh. Din...

- Dinamo a pierdut in prima etapa din play-out, 0-1 cu Academica Clinceni, dupa un joc dezastruos prestat de echipa lui Dusan Uhrin. „Cainii” au fost lenți și apatici, facand multe greșeli in defensiva. In plus, nici atacantul nu a funcționat. Astfel, Academica a obținut prima victoria dupa 8 meciuri…

- "Dinamo e Dinamo, nu se baricadeaza, o sa joace fotbal. Am mai invațat fotbal in seara asta. Am tras niște concluzii. Nu le știu, mi le va spune antrenorul. Daca luam un punct și din meciul urmator, mergem sa ne spanzuram. Merg sa ma spanzur eu. Bine, e o parabola. Trebuie sa luam 6 puncte…

- Dinamo a anunțat pe site-ul oficial ca a renunțat la mijlocașul Armindo Rodrigues Mendes Furtado „Brito” (32 de ani). Venit in vara și considerat unul dintre cele mai importante transferuri, portughezul Brito nu s-a impus la Dinamo și a bifat doar 5 meciuri pentru echipa roș-albastra. „Dinamo București…

- Laurențiu Corbu și Ante Puljic au adunat pana acum șapte cartonașe galbene fiecare. Dinamo este departe de așteptarile fanilor și ale conducerii, șansele la play-off fiind aproape inexistente. "Cainii" au avut in acest sezon de Liga 1 multe meciuri grele, de uzura, in care contrele au fost puternice. …

- Dinamo a pierdut cu FC Botoșani, 0-1, și este la 5 puncte de locurile de play-off, cu patru etape ramase din sezonul regulat. Totuși, Dusan Uhrin, 52 de ani, nu pare in pericol sa-și piarda postul. Vezi AICI CLASAMENTUL Ligii 1 actualizatVezi AICI programul etapei #22 „Cainii” sunt la un pas de al treilea…

- Dinamo București a pierdut pe teren propriu cu Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 1-2, in etapa a 21-a din Liga 1. \"Cainii roșii\" au condus, dar eliminarea capitanului Dan Nistor i-a dat peste cap. Play-off-ul devine un obiectiv complicat pentru Dinamo!

- Dușan Uhrin, antrenorul celor de la Dinamo București, a declarat, vineri, dupa eșecul cu Sepsi OSK, scor 1-2, ca au fost dezavantajați de arbitri, anunța MEDIAFAX.In minutul 47, dinamovistii au solicitat o lovitura de la 11 metri pentru un presupus hent comis in careu de Bouhenna, insa arbitrul…