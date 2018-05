Stiri pe aceeasi tema

- PSD Harghita nu este de acord cu cei care au parasit partidul si considera ca aceste plecari nu afecteaza stabilitatea partidului si nici majoritatea parlamentara PSD - ALDE, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, liderul organizatiei, Mircea Dusa. "Legat de plecarile din partid, Organizatia…

- Deputatul Gabriela Podasca, recent plecata din PSD in partidul lui Victor Ponta, i-a criticat intr-un mesaj pe fostii colegi sai colegi pentru „reactiile violente“ pe care le-au avut fata de schimbarea formatiunii de cinci fosti PSD-isti.

- Organizatia lui George Soros isi va inchide biroul din Budapesta si se va muta in capitala germana Berlin, informeaza marti agentia Reuters, citand un comunicat al organizatiei. Fundatia pentru o Societate Deschisa (Open Society Foundations, in engleza) explica in comunicat ca a decis sa plece dintr-un…

- Ambasadorul roman la Washington, George Cristian Maior, admite ca este nevoie de „o relatie complet maximala“ cu Statele Unite, asa cum a propus presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ca se asteapta la o „evaluarea foarte buna“ din partea Ministerului de Externe de la Bucuresti.

- Organizatia judeteana PSD Harghita a adoptat, vineri, in cadrul unei conferinte extraordinare, o rezolutie de sustinere a lui Liviu Dragnea la sefia partidului si a programului de guvernare si a aprobat lista de delegati la congresul extraordinar al PSD, din data de 10 martie. Citeste si:…

- Seful Statului Major General al Fortelor Armate Poloneze, generalul-locotenent Leszek Surawski, a fost primit, marti, la Bucuresti, de omologul sau roman, generalul Nicolae Ciuca, dar si de secretarul de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale,…

- Tanarul care si-a aruncat tatal de la balconul apartamentului in care locuiesc a fost prins. Acesta a fost prins pe raza localitatii Borsec, din judetul Harghita, acolo unde facea autostopul, potrivit Observator.tv.