Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Democrat al Germanilor din Banat a decis sa-l sustina pe candidatul USR PLUS, Dominic Fritz, in cursa pentru scaunul de primar al Timisoarei. Ioan Fernbac, presedintele FDGR, afirma ca Fritz reprezinta cu adevarat valorile Timisoarei. Energia, deschiderea si ideile bune i-au convins pe liderii…

- Forumul Democrat al Germanilor din Banat, reprezentat de presedintele Ioan Fernbach, a anuntat ca-l sustine pe Dominic Fritz, candidatul USR PLUS, pentru functiei de primar al Timisoarei. Fritz e singurul candidat USR PLUS sustinut de FDGR in Romania. ”Forumul German a jucat un rol politic major in…

- Forumul Democrat al Germanilor din Banat, partener tradițional al PNL și al Președintelui Klaus Iohannis, a anunțat susținerea in aceste alegeri locale pentru candidatul USR/PLUS la Primaria Timișoara, Dominic Fritz.

- Dominic Samuel Fritz e originar din zona Padurii Negre, a locuit la Berlin si candideaza din partea USR pentru postul de primar al Timisoarei. Acesta a povestit joi la Adevarul Live despre cum a ajuns sa se indragosteaza de Timisoara, cum il poate invinge pe Nicolae Robu si cum se pozitioneaza in conflictele…

- Dominic Samuel Fritz e originar din zona Padurii Negre, a locuit la Berlin si candideaza din partea USR pentru postul de primar al Timisoarei. Joi de la ora 12.00, acesta va vorbi la Adevarul Live despre cum a ajuns in aceasta pozitie, obictivele pe care le are pentru Timisoara si planul pe care il…

- Dominic Samuel Fritz e originar din zona Padurii Negre, a locuit la Berlin si candideaza din partea USR pentru postul de primar al Timisoarei. Joi de la ora 12.00, acesta va vorbi la Adevarul Live despre cum a ajuns in aceasta pozitie, obictivele pe care le are pentru Timisoara si planul pe care il…

- Candidatul USR la functia de primar al Timisoarei, Dominic Fritz, a lansat, miercuri, ideea unui nou spital municipal, intr-o locatie total noua. Vorbim despre un teren cu totul nou pentru aceasta idee, la intersectia dintre Calea Aradului si strada Grigore Alexandrescu. Nu va fi extindere in Parcul…