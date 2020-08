Dus la audieri pentru live“-ul de pe Facebook

Stiri pe aceeasi tema

- CONTESTATIE… Deputații PSD de Vaslui, Adrian Solomon și Irinel Stativa au chemat in instanța Direcția Generala de Poliție a Municipiului (DGPM) București, contestand cele patru amenzi aplicate in urma scandalului petrecut in urma cu o luna la o șaormerie din Capitala. Cei doi fusesera sancționați contravențional…

- Politistii din Capitala pun in aplicare marti mandate de aducere pe numele a 13 persoane din mai multe judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit unui comunicat al DGPMB, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigarea…

- Politistii bucuresteni au dat amenzi contraventionale in valoare de 122.000 de lei, din care valoarea sanctiunilor aplicate pentru nerespectarea masurilor individuale de protectie in pandemie a fost de peste 28.000 de lei, a informat, sambata, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti,…

- Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au descoperit mai multe nereguli la mai multe cluburi, terase, baruri și restaurante din Capitala, iar ca urmare a acțiunii desfașurate au fost aplicate amenzi in valoare totala de peste 143.000 de lei, iar activitatea unei…

- "Astazi, la ora 14:30, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata prin apel pe 112, de catre receptia unui hotel, cu privire la faptul ca un barbat, ce era cazat intr-o camera, a cazut de la un etaj superior, decedand", a transmis, vineri, Politia Capitalei. Cazul…

- Politistii au efectuat, marti, sapte perchezitii, in Capitala si in judetul Galati, la persoane banuite ca ar fi furat dintr-un depozit tigari in valoare de aproximativ 1,3 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DGPMB, marti, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului…

- Peste o mie de angajajati ai Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Giurgiu ameninta cu protestele marți și joi, dupa ce in ultimele doua luni nu si-au primit salariile, se arata in comunicatul de presa al Federatiei Columna.Asistenții sociali spun ca vor picheta, marți, incinta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat vineri ca, in 2 ani, au fost alocati 13 milioane de euro pentru Programul Voucher Materna, 31.177 de femei insarcinate din Bucuresti beneficiind de un sprijin financiar de cate 2.000 de lei, pentru achitarea de medicamente si servicii medicale.…